В Брюсселе откроется фотовыставка о мультикультурном наследии Азербайджана

23 апреля в столице Бельгии Брюсселе состоится культурное мероприятие, организованное при поддержке посольства Азербайджана. В рамках события будет представлена авторская фотовыставка азербайджанского фотографа Этибара Джафарова под названием "Цвета Азербайджана - пространство мультикультурализма".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспозиция посвящена богатому культурному наследию Азербайджана и посредством художественного языка фотографии отражает этническое и религиозное разнообразие страны. Посетителям будут представлены работы, раскрывающие традиции, образ жизни и культурное многообразие Страны огней.

Организаторы отмечают, что выставка направлена на укрепление культурного диалога и развитие международного сотрудничества. Ожидается, что мероприятие привлечет внимание как местной аудитории, так и представителей дипломатического корпуса и творческих кругов.

Ранее работы были представлены в Финляндии и Испании (Барселоне).