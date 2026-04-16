Севиль Микаилова выступила на заседании Бюро и Форума женщин-парламентариев в Стамбуле

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) Севиль Микаилова выступила на заседании Бюро и Форума женщин-парламентариев в рамках 152-й Ассамблеи IPU в Стамбуле.

С. Микаилова, в частности, рассказала о работе и задачах Комитета, о динамике участия женщин в нынешней Ассамблее IPU и ситуации с гендерным балансом в национальных парламентах мира.

По итогам Ассамблеи будут приняты резолюции по чрезвычайному вопросу и по темам постоянных комитетов, включая роль парламентов в создании эффективных постконфликтных механизмов и восстановлении справедливого и устойчивого мира, а также в построении справедливой и устойчивой мировой экономики.

Ассамблея завершится принятием итогового документа по общей теме пленарных дебатов.