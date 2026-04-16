Побит рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор установил новый рекорд клуба в Лиге чемпионов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бразилец стал лучшим ассистентом в истории мадридской команды в главном еврокубке.

Рекордным для него стал голевой пас на Килиана Мбаппе на 42-й минуте ответного матча 1/4 финала против "Баварии". Эта передача стала для Винисиуса 32-й в составе "сливочных" в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти Криштиану Роналду.

На данный момент счет в игре - 3:2 в пользу "Реала". Напомним, что первая встреча завершилась победой "Баварии" со счетом 2:1.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет с действующим обладателем трофея - "ПСЖ".