Honda отзывает почти полмиллиона автомобилей

Honda отзывает более 440 тыс. авто из-за неисправности подушек безопасности. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters. Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило в среду об отзыве 440 830 минивэнов Honda Odyssey из-за программной ошибки, способной вызвать неожиданное раскрытие подушек безопасности.
