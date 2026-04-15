Honda отзывает почти полмиллиона автомобилей

Honda отзывает более 440 тыс. авто из-за неисправности подушек безопасности. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило в среду об отзыве 440 830 минивэнов Honda Odyssey из-за программной ошибки, способной вызвать неожиданное раскрытие подушек безопасности.