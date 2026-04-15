Оверчук прибыл в Азербайджан

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт российского правительства, он примет участие в мероприятиях 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которое пройдёт 16 апреля.

Отмечается, что под совместным председательством Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука стороны обсудят ход работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Астрахани 22 августа 2025 года, а также ход выполнения плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества.

"В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Азербайджана и России в двустороннем и многосторонних форматах", - говорится в сообщении.