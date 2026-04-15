Главе Пентагона хотят объявить импичмент

Демократы в Конгрессе США намерены 15 апреля выдвинуть шесть пунктов обвинений в рамках импичмента против главы Пентагона Пита Хегсета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, демократы в Палате представителей обвиняют Хегсета в том, что он подверг риску американские войска, начав незаконную войну против Ирана, нарушал законы, касающиеся нападений на гражданских лиц, проявлял халатное отношение к чувствительной информации, препятствовал контролю Конгресса, злоупотреблял полномочиями, политизировал применение военной силы, а также совершал действия, наносящие ущерб репутации США и их вооружённых сил.