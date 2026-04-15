Новое предложение по пенсиям в Азербайджане

Представлены предложения по выплате трудовых пенсий в столице, крупных городах, а также в районах одновременно или с более коротким интервалом по дням.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии для Unikal заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, суть предложений заключается в том, чтобы в Азербайджане выплаты пенсий осуществлялись одновременно или максимум с разницей в 2 дня:

"В нашей стране система практически полностью оцифрована. Внедрение электронной системы в итоге позволяет выплачивать пенсии в более короткие сроки. С этой точки зрения проведение выплат одновременно или в близкие даты выглядит вполне реалистично. Мы считаем целесообразным пересмотреть систему выплат пенсий и минимизировать разницу во времени между столицей и регионами. Учитывая, что у некоторых граждан есть кредитные обязательства, которые в ряде случаев приходятся на первую половину месяца, а также коммунальные и другие платежи, было бы более разумно, чтобы выплаты в районах осуществлялись так же оперативно, как в столице и крупных городах, и разница между датами выплат была минимальной".

Говоря о практике других стран, депутат отметил, что в большинстве из них нет существенной разницы во времени выплаты пенсий между городами и регионами.

Отметим, что в настоящее время пенсии выплачиваются в начале месяца в Баку, Нахчыване, Сумгайыте и на Абшероне, а в конце месяца - в других городах и районах.