Азербайджан нарастил добычу газа

В январе-марте текущего года в Азербайджане было добыто 12,507 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По данным ведомства, объем добычи увеличился на 48 млн кубометров, или на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте прошлого года добыча природного газа также составила 12,507 млрд кубометров.

За отчетный период было добыто 9,858 млрд кубометров товарного природного газа, что на 67 млн кубометров, или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте прошлого года объем производства товарного природного газа составил 9,791 млрд кубометров.

Отметим, что общая стоимость продукции, произведенной в добывающей промышленности, составила 8,7 млрд манатов, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.