Обсуждено стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Обсуждения состоялись 15 апреля в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и коммерческим вопросам Государственного департамента США Ребеккой Нефф и представителями Агентства торговли и развития США (USTDA).

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, вытекающие из реализации Хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами, включая вопросы энергетики и торговли, региональные связи и сотрудничество в сфере экономических инвестиций.

Кроме того состоялся обмен мнениями о потенциальных проектах в области транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта и др., о проделанной в этом направлении работе и об участии представителей частного сектора.

В ходе встречи была рассмотрена важная роль Азербайджана в энергетической безопасности региона, диверсификация торговых маршрутов на Среднем коридоре, а также существующая в Азербайджане благоприятная бизнес- и инвестиционная среда и возможности налаживания новых связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.