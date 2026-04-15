В Баку сгорел автомобиль

В МЧС по телефону горячей линии "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Казым Казымзаде в Наримановском районе столицы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Госслужбы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai, было быстро потушено, не допустив распространения огня на другие части машины.

В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля.

Остальная часть автомобиля была защищена от огня.

В результате происшествия пострадавших нет.