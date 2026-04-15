Вот какое наказание грозит водителям за громкий шум мотоцикла

В последнее время увеличилось количество жалоб, связанных с искусственным усилением шума мотоциклов.

Как сообщает Day.Az, особенно в ночные часы транспортные средства, создающие сильный шум, вызывают недовольство жителей.

Замена или удаление глушителя считается нарушением технических норм транспортного средства.

Согласно законодательству Азербайджана, ответственность за такие случаи регулируется Кодексом об административных правонарушениях.

В соответствии с соответствующими статьями кодекса, за внесение несанкционированных изменений в конструкцию транспортного средства и создание шума выше нормы водители могут быть оштрафованы примерно на сумму от 500 до 1000 манатов.

В случае повторного нарушения размер штрафа может быть увеличен, а эксплуатация транспортного средства - временно ограничена.