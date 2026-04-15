Еще одно вооруженное нападение на школу в Турции

В Турции ученик 8-го класса, совершивший вооруженное нападение на школу, покончил с собой.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, отец нападавшего был бывшим сотрудником полиции.

Он открыл огонь в двух классах из оружия, принадлежащего его отцу.

15.42

В Турции в результате вооруженного нападения на школу погибли 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом сообщил губернатор Кахраманмараша.

По его словам, один из погибших - учитель, остальные - ученики.

Отмечается, что вооруженное нападение совершил ученик 8-го класса.

15:29

В Турции произошло вооруженное нападение на школу.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, инцидент произошел в Кахраманмараше.

Сообщается, что в результате инцидента 6 человек получили ранения.

На место происшествия привлечено большое количество медицинских бригад и сил полиции.

Отметим, вчера в Шанлыурфе было совершено вооруженное нападение на лицей, в результате которого пострадали 16 человек. Нападавший покончил с собой.