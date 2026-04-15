Еще одно вооруженное нападение на школу в Турции - ОБНОВЛЕНО 2 - ВИДЕО
В Турции ученик 8-го класса, совершивший вооруженное нападение на школу, покончил с собой.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, отец нападавшего был бывшим сотрудником полиции.
Он открыл огонь в двух классах из оружия, принадлежащего его отцу.
---------
15.42
В Турции в результате вооруженного нападения на школу погибли 4 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом сообщил губернатор Кахраманмараша.
По его словам, один из погибших - учитель, остальные - ученики.
Отмечается, что вооруженное нападение совершил ученик 8-го класса.
--------
15:29
В Турции произошло вооруженное нападение на школу.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, инцидент произошел в Кахраманмараше.
Сообщается, что в результате инцидента 6 человек получили ранения.
На место происшествия привлечено большое количество медицинских бригад и сил полиции.
Отметим, вчера в Шанлыурфе было совершено вооруженное нападение на лицей, в результате которого пострадали 16 человек. Нападавший покончил с собой.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре