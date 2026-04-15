Фальшивая «святыня»: реваншисты лепят «древний храм» из оккупационной самоволки

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Они снова завыли. В Ереване, где реваншистские круги до сих пор не могут смириться с потерей контроля над чужой землей. В Лос-Анджелесе и Глендейле, где армянская диаспора, годами выкачивающая миллионы долларов на "борьбу за а̶р̶ц̶а̶х", нажимает на все кнопки в Конгрессе и Сенате. В Париже, Брюсселе, в штаб-квартирах европейских фондов и в редакциях западных СМИ, готовых за грант или за старую привычку к антиазербайджанской риторике подхватить любой крик. "Азербайджан уничтожил церковь Сурб Акоб в Ханкенди! Это культурный геноцид! Варвары стирают армянское наследие с лица земли!"

Вопль привычный, отточенный десятилетиями. Но на этот раз он особенно циничен. Потому что речь не о древнем храме, не о вековой святыне, не о чем-то, что могло бы претендовать на статус мирового наследия. Речь о бетонно-кирпичной постройке, возведенной посреди оккупированной азербайджанской территории всего восемнадцать лет назад. В 2007 году. При жизни нынешнего поколения. На деньги калифорнийского армянина Нерсеса Епремяна (он же Нерсес Йепремян, в разных транскрипциях). Фундамент заложили в сентябре 2005-го, освятили в мае 2007-го. Даже сами армяне не могут толком договориться, в память о ком: по одной версии - о рано умершем сыне Акобе, по другой - о брате, погибшем в ходе оккупации. Главное для них одно: чтобы звучало "древнее", чтобы можно было кричать и снова собирать деньги, снова давить на Запад, снова пытаться вернуть то, что никогда им не принадлежало по праву.

Это не храм, а костыль бывшей оккупации. Точно такой же, как тысячи других незаконных построек, которые армянские силы возводили на азербайджанских землях с 1992 по 2020 год. Цель была простой и циничной: изменить демографию, переписать историю, создать видимость "армянского присутствия" там, где его никогда не было в таких масштабах. Пока Азербайджан боролся за свою территориальную целостность, пока миллион азербайджанцев жили в палатках как беженцы, оккупанты строили. Церкви, дома, дороги - все, чтобы потом, когда придет время уходить, можно было сказать: "Смотрите, это наше, мы здесь веками".

"Сурб Акоб" - не исключение. Это типичный продукт политики фальсификации, которую Армения проводила на оккупированных территориях. За тридцать лет оккупации они не просто грабили и разрушали. Они активно строили. Незаконно. Без разрешения суверенного государства. В нарушение всех норм международного права. По данным Министерства культуры Азербайджана, на момент начала оккупации в этих районах было зарегистрировано 2625 памятников истории и культуры, из них 706 - под государственной охраной. Что с ними сделали? Сотни мечетей, мавзолеев, святилищ, жилых комплексов с восточной архитектурой - уничтожены или осквернены. Но параллельно - строили свое. Чтобы потом, когда придет час расплаты, кричать о "наследии".

Церковь в Ханкенди - яркий пример. До 2005 года в Ханкенди вообще не было действующей армянской церкви в центре города. Зато были разрушены азербайджанские мечети. А тут вдруг - "древняя". Нет, не древняя. Современная постройка, освященная архиепископом Паргевом Мартиросяном в присутствии оккупационных чиновников. Символ "победы". Символ того, что они здесь навсегда. Точно так же, как они переименовывали топонимы, перебивали надписи на памятниках, объявляли кавказско-албанские храмы "армянскими".

Это не культурное наследие. Это, как говорится, "fait accompli" - попытка создать свершившийся факт аннексии. И международное право на это отвечает однозначно: такие объекты не защищаются. Они подлежат демонтажу.

Четвертая Женевская конвенция 1949 года, статья 49, пункт 6: "Оккупирующая держава не имеет права переселять часть своего гражданского населения на оккупированную территорию". Прямо запрещено. Не "нежелательно" - запрещено категорически. Это императивная норма "jus cogens". Оккупация по определению временна. Она не передает суверенитет. Хагская конвенция 1907 года, статья 43: оккупант - лишь временный администратор, обязан сохранять существующий порядок, а не менять его радикально. Статья 56 той же конвенции защищает культурное имущество - но только подлинное, а не новоделы, возведенные для фальсификации истории.

Международный суд ООН в консультативном заключении от 19 июля 2024 года по палестинским территориям поставил точку. Незаконные поселения и связанные с ними постройки - нарушение международного права. Оккупант обязан снести все, что построил, вернуть землю, выплатить репарации. Принцип "restitutio in integrum" - полное восстановление прежнего состояния. Это не частный случай для Ближнего Востока. Это универсальный принцип. Точно так же, как резолюция Совета Безопасности ООН № 465 от 1980 года требовала сноса израильских поселений. Точно так же, как после Второй мировой сносили незаконные постройки на оккупированных территориях. Точно так же, как мир требует от Турции убрать последствия оккупации на Кипре.

А здесь? Армянская оккупация длилась тридцать лет. Они не просто жили - они меняли облик земли. Строили, чтобы потом обвинять в "геноциде" тех, кто это сносит. Это не защита наследия. Это попытка сохранить плоды преступления.

Пока реваншисты рыдают над одной современной церковкой, давайте вспомним, что происходило на азербайджанских землях. Более 400 мусульманских религиозных и культурных памятников - полностью уничтожены или превращены в руины. В Агдаме Джума-мечеть использовали, чтобы держать свиней и коров, надписи сбили, минареты обрушили. В Шуше - Верхняя и Нижняя мечети Говхар-аги, мечеть Саатли, мечеть Кочари - осквернены, частично взорваны. В Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Лачине, Кельбаджаре - сотни мечетей, мавзолеев, древних кладбищ стерты с лица земли.

По данным Министерства культуры Азербайджана: 927 библиотек с 4,6 миллиона книг и рукописей - разграблены или сожжены. 22 музея с более чем 100 тысячами экспонатов - разорены. 85 музыкальных и художественных школ, 4 картинные галереи, 4 театра, 2 концертных зала, 8 парков - уничтожены. Палеолитическая пещера Азых - одна из древнейших стоянок человека в Евразии - разграблена. Энеолитические поселения, курганы, архитектурные комплексы - все, что говорило об азербайджанском присутствии, либо уничтожено, либо объявлено "армянским".

Где был международный шум тогда? Где были резолюции ЮНЕСКО, где были статьи в "The Guardian" и "Le Monde"? Где были санкции против Армении? Тишина. Глухая, удобная тишина. Потому что когда разрушают азербайджанское - это "издержки конфликта". А когда Азербайджан сносит незаконную постройку на своей земле - сразу "геноцид". Двойные стандарты? Нет. Это откровенное, циничное лицемерие. Это политика, в которой армянам позволено все, а азербайджанцам - ничего.

А что делает Азербайджан на самом деле? Мы не уничтожаем, а восстанавливаем. И не только свое. Мы возвращаем к жизни настоящее христианское наследие Кавказской Албании - то самое, которое армянская пропаганда десятилетиями выдавала за "свое". Монастырский комплекс Худаванг в Кельбаджаре - древний албанский храм - полностью отреставрирован государством. Там снова звучат молитвы. Не армянские - удины, прямые потомки древних кавказских христиан, проводят службы. Глава Албано-удиинской христианской общины Роберт Мобили неоднократно заявлял: Азербайджан защищает эти памятники как национальное достояние.

Католические и православные храмы в Баку, Гяндже, Сумгайыте - реставрируются. Русские церкви действуют. Грузинские. Еврейские синагоги. Мечети - сотни. Это не слова. Это государственная политика мультикультурализма, которую Азербайджан проводит уже тридцать лет. В то время как Армения - моноэтническая страна, где азербайджанцев выгнали еще в 1988-1990 годах, где евреев и русских почти не осталось. Где даже своих собственных исторических версий не могут согласовать.

... Реваншисты в Ереване и их покровители за рубежом - те самые, кто финансировал оккупацию, кто поставлял оружие, кто лоббировал в Вашингтоне и Страсбурге, - не могут смириться. Их проект "Великой Армении от моря до моря" рухнул. Окончательно. И теперь единственный способ сохранить лицо - кричать о "геноциде". Чтобы собрать очередные гранты. Чтобы оправдать свою бездарность. Чтобы попытаться втянуть Запад в новый конфликт.

Но хватит. Довольно. Снос незаконной постройки в Ханкенди - это не преступление. Это акт восстановления суверенитета. Акт исторической справедливости. Акт соблюдения международного права, которое мир применяет ко всем - кроме, видимо, армянских оккупантов. Если кто-то хочет называть это "культурным геноцидом", пусть сначала объяснит, почему тридцать лет уничтожения азербайджанских мечетей, библиотек, музеев и городов они называли "освобождением". Пусть покажет, где были их слезы тогда.

Мы, азербайджанцы, знаем цену этой риторике.

Мы ее слышали с 1988 года.

Мы ее пережили. И мы больше не собираемся оправдываться.

Мы строим на своей земле - без фальшивых храмов, без оккупационных мифов, без иностранного вранья.

А те, кто сегодня поднимает вой, просто не могут принять: их время прошло. Навсегда.

И это, как говорят в Баку, уже факт. Не подлежащий обжалованию.