В Азербайджане обсуждают отмену "домашки" в младших классах

Продолжаются обсуждения по поводу отмены домашних заданий в начальных классах в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, секретарь Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнай Акберова заявила, что полное внедрение этого шага выглядит нереалистичным.

По ее словам, особенно в первых классах, где не проводится оценивание, домашние задания не считаются обязательными. Однако в некоторых случаях чрезмерная нагрузка на учеников приводит как к недовольству родителей, так и к снижению интереса детей к учебе.

Эксперт считает, что в младших классах домашние задания либо должны быть полностью отменены, либо сведены к минимуму. Она подчеркнула, что главная цель - сохранить мотивацию у детей и развивать их способность к мышлению.