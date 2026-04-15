ЦБА и ICBC Almaty обсудили развитие рынков капитала и платежных систем

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Китайский промышленно-торговый банк (ICBC Almaty) обсудили развитие рынков капитала и платёжных систем.

Отмечается, что председатель ЦБА Талех Кязымов принял делегацию во главе с членом Совета директоров Китайского промышленно-торгового банка (ICBC Almaty) Чингизом Канапяновым.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития рынков капитала и платёжных систем, вопросам сотрудничества с азербайджанскими банками в сфере финансирования предпринимательства и бизнес-проектов, а также реализации совместных инициатив в рамках данного направления", - говоритсяв публикации.

Отметим, что в 2025 году прямые инвестиции Азербайджана в Китай составили 9,957 миллиона долларов США. Это на 7,2 миллиона долларов или в 3,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.