Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 3500 человек

Продолжается эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран из Ирана.

Как передает Day.Az, за период с 28 февраля 08:00 до 15 апреля 10:00 из Ирана в общей сложности эвакуировано 3546 человек, включая граждан различных государств.

За это время через Азербайджан были эвакуированы 738 граждан Китая, 620 - Азербайджана, 384 - России, 294 - Индии, 198 - Бангладеш, 195 - Таджикистана, 152 - Пакистана, 137 - Ирана, 118 - Индонезии, 84 - Омана, 57 - Алжира, 46 - Италии, 30 - Германии, 27 - Канады, 26 - Испании, 25 - Франции, 25 - Казахстана, 21 - Грузии, 21 - Японии, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Узбекистана, 17 - США, 16 - Бахрейна, 16 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 13 - Беларуси, 12 - Венгрии, 11 - Мексики, 10 - Великобритании, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 9 - Бразилии, 8 - Судана, 8 - Венесуэлы.

Кроме того, в списке значатся по 6 граждан ОАЭ, Финляндии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Румынии, Чехии, Австралии и Австрии; по 5 граждан Сербии, Швеции, Афганистана, Турции, Греции, Вьетнама; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также эвакуированы по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая; и по 1 гражданину Туниса, ЮАР, Мальдив, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканы.