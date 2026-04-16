Председатели парламентов Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление сотрудничества.

Обсуждения состоялись в ходе встречи спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Стамбуле, сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность текущим состоянием отношений между двумя братскими странами.

При этом был особо отмечен вклад парламентов в данное сотрудничество.

В беседе была затронута важность дальнейшего расширения сотрудничества между парламентами как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций.

Стороны выразили удовлетворение солидарностью и взаимной поддержкой в рамках парламентских организаций.

В этом контексте было отмечено, что МПС является важной платформой, а Парламентская сеть Движения неприсоединения также имеет большое значение для сотрудничества парламентов двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.