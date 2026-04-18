Иран снова закрыл Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель центрального штаба ВС Исламской республики "Хатам аль-Анбия".

"Контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию и этот стратегический пролив находится под строгим управлением и контролем ВС Ирана", - заявил он.

Причину такого решения он пояснил продолжением морской блокады со стороны США.

Представитель добавил, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока США не снимут эту блокаду.

Ранее мы сообщали, что Иран объявил об открытии прохода через Ормузский пролив.