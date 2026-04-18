В Сирии загорелся грузовик, пострадали семь человек - ВИДЕО

Семь человек пострадали в сирийском Хасеке из-за огня, который распространился от загоревшегося грузовика. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Reuters. Транспортное средство загорелось на автозаправочной станции. Водитель попытался доставить грузовик к пожарным, не дождавшись их прибытия.