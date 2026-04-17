Обнародованы результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта

Обнародованы результаты выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, проведенного 9 марта 2026 года.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Учащиеся 11-х классов, принявшие участие в экзамене, могут, перейдя по указанной ссылке и используя "номер дела" (8-значный код ученика) и номер документа, удостоверяющего личность (или FIN-код), ознакомиться со своими результатами, с графическим изображением бланка ответов, правильными ответами на задания закрытого типа, а также критерии оценивания по каждому заданию открытого типа, требующему подробного письменного ответа (предполагаемые правильные ответы, решения, шкала оценивания и образцы письменных работ). Участники экзамена могут узнать свой "номер дела" здесь.

Учащиеся могут также получить информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив "номер дела" (8-значный код ученика) через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) на короткий номер 7727.