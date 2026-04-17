Завершились международные учения «Anatolian Phoenix – 2026»

Успешно завершились международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2026", проходившие в турецком городе Конья.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что выступившие на церемонии закрытия руководители учений предоставили участникам подробную информацию о результатах выполненных действий и их общем анализе.

В ходе мероприятия были представлены статистические показатели, отражающие ход учений, продемонстрирован короткий видеоролик, посвящённый международным поисково-спасательным учениям.

В завершение участники учений преподнесли друг другу памятные подарки.