Неопределённость и кризисы превращаются доминирующую характеристику международной системы

В условиях нарастающей глобальной неопределённости ключевым вопросом становится то, каким разумом, волей и видением будет формироваться будущее.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на церемонии открытия Анталийский дипломатический форум, передает Day.Az.

По его словам, именно с этой целью в Анталье глобальные и региональные вопросы будут всесторонне обсуждаться, а решения - вырабатываться на основе коллективного разума и совместной работы.

Фидан подчеркнул, что речь идёт не только о росте числа кризисов и геополитических ограничений. "Главная проблема заключается в том, что неопределённость и кризисы перестают быть временным явлением международной системы и превращаются в её доминирующую характеристику", - отметил он.

Министр напомнил, что ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о главной угрозе для международной системы - мире, где господствуют беззаконие, неопределённость и произвол, подчеркивая необходимость здравого смысла, справедливости и эффективной дипломатии.

"К сожалению, текущая ситуация в нашем регионе наглядно подтверждает точность этих оценок", - добавил он.

Фидан также отметил, что из происходящего должны быть извлечены исторические уроки, однако первоочередной и неотложной задачей в такие периоды остаётся прекращение огня.

"Мы искренне надеемся на достижение устойчивого режима прекращения огня и установление прочного мира. Выражаем благодарность всем нашим братьям, внесшим вклад в этот процесс, прежде всего Президенту Пакистана", - сказал он.

При этом глава МИД Турции подчеркнул, что даже в случае достижения договорённостей нельзя упускать из виду первопричины существующих проблем.