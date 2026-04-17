Рашад Садыхов не сможет рассчитывать на игрока основы

"Зиря" подходит к матчу 28-го тура Мисли Премьер-лиги против "Нефтчи" с кадровой потерей. Команда Рашада Садыхова останется без одного из игроков основного состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-секретарь клуба Эльмар Абдуллазаде уточнил, что дисквалифицированных футболистов у команды нет, однако один игрок пропустит встречу из-за травмы.

"Руфат Абдуллазаде из-за повреждения будет наблюдать за матчем со стороны", - заявил представитель клуба в комментариях fanat.az.

Таким образом, Рашад Садыхов не сможет использовать нападающего в игре, которая напрямую влияет на борьбу за верхние позиции таблицы.

Отметим, что перед игрой хозяева занимают четвертое место с 44 очками. "Нефтчи" идет следом на пятой позиции, имея 43 очка.

Встреча пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 19:30.