Армянский рынок никогда не мог обойтись без Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Государственный таможенный комитет Азербайджана опубликовал информацию об экспортно-импортных операциях между нашей страной и Арменией в первом квартале текущего года.

По данным ведомства, в январе-марте 2026 года из Азербайджана в Армению было экспортировано товаров на сумму 5,757 миллиона ​​долларов. Этот объем составил 0,11 процента от всего экспорта республики.

Обнародованные показатели, хоть и не такие уж значительные в масштабах международной торговли, очень важны. Эти цифры знаменуют начало торговых отношений, что символично в контексте мирного процесса между двумя странами.

Что продает Азербайджан Армении - известно. Это бензин и дизельное топливо. Азербайджанская продукция поступает в соседнюю страну по цене ниже средней. Первоначально делались попытка бойкотировать автозаправки, предлагающие азербайджанское топливо, но сегодня заправка автомобиля азербайджанским бензином стала уже нормой. То, что импорт из Азербайджана помог Армении диверсифицировать рынок и устранить монополию, признают и власти, и независимые эксперты соседней страны.

В последнее время поставки активизировались - с начала апреля в Армению отправлены два состава с дизельным топливом.

Выступая на днях в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян заявил об экономической выгоде для Армении торговли с Азербайджаном. По его словам, импорт азербайджанских нефтепродуктов позволил жителям Армении сэкономили десятки миллиардов драмов. Возможные кризисы, включая ситуацию вокруг Ормузского пролива, сильнее отразились бы на экономике страны, если бы не запуск поставок по азербайджанской железной дороги в Армению, заявил армянский премьер.

В начале года страны обменялись списками товаров, которыми могли бы торговать. Министр экономики Папоян отмечал, что азербайджанская сторона представила довольно длинный список.

А что может предложить Армения? Точнее, что потенциально Азербайджан может закупать у соседей? Основными статьями армянского экспорта являются драгоценные камни и металлы, включая золото, серебро и так далее. В этих закупках Азербайджан не нуждается. Согласно армянским СМИ, Армения готова поставлять в Азербайджан алюминиевую фольгу и сырье для ее производства, ферромолибден, табачную и текстильную продукцию, спиртные напитки, помидоры, перец, розы, а также домашний скот. Ранее сообщалось, что обсуждаются также поставки из Армении пресной воды.

Наиболее вероятным пунктом, по мнению экспертов, является армянская алюминиевая фольга. Эту продукцию в Армении производят с советских времен. В период независимости фольга остается в списке основных экспортных товаров, но в последнее время с этим стали возникать проблемы. Так, для армянской фольги закрылся американский рынок - местные производители взбунтовались. Азербайджан фольгу закупает, и азербайджанский рынок может стать удобным выходом для армянских производителей.

Азербайджан и Армения в статусе независимых государств никогда не торговали. Торговля между союзными республиками это было другое, так как советские и нынешние, рыночные принципы торговли это далеко не одно и то же. Стороны не знакомы с рынками и возможностями друг друга. Особенно "загадочен" армянский рынок. В экономике соседней страны с начала 90-х складывалась своеобразная ситуация, а в последнюю пару лет она существовала практически полностью за счет реэкспорта. О возможностях Азербайджана известно гораздо больше.

Никаких торговых соглашений между Баку и Ереваном пока что заключено быть не может. Этот процесс начнется только после подписания мирного договора и установления межгосударственных отношений. В настоящее время торговые операции осуществляются на уровне компаний, хотя за ними, несомненно, стоит государственная политика. В любом случае, прежде, чем можно будет говорить о расширении товарооборота, придется пройти немалый путь. И не только из-за отсутствия дипломатических отношений, но и по причине отсутствия возможностей для логистики. В первую очередь, между странами нет прямого железнодорожного сообщения. Что касается автомобильных дорог, то армянские дороги не пригодны для масштабных международных перевозок. Не случайно в Армении в последние дни много говорят о проекте TRIPP - Маршрут Трампа. Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и прочие риски, Ереван очень решительно настроен построить коридор через Мегри. Такие же уверенные заявления делают и американские официалы.

Со стабилизацией ситуации в регионе появляются надежды на то, что реализация проекта стартует в ближайшее время. Работы в этом направлении должны были начаться в текущем месяце, однако были отложены из-за войны против Ирана.

Тем не менее, можно говорить о том, что лед тронулся. Учитывая тридцать лет конфликта, нынешние темпы экономического взаимодействия можно смело назвать обнадеживающими. То, что всего через шесть лет после войны, положившей конец тридцатилетней оккупации и вражде, мы сегодня обсуждаем взаимный товарооборот между Арменией и Азербайджаном - это тоже своего рода победа.

Однако даже в годы конфликта в незначительном объеме торговля шла на уровне частных лиц, закупавших продукцию на территориях третьих стран. Причем, этим занимались армянские предприниматели. Армянский рынок никогда не мог обойтись без Азербайджана, и ограничения времен конфликта были очень болезненными для экономики наших соседей.

Любопытную статистику публиковали армянские СМИ в 2017 году в связи с уголовным делом по факту подкупа таможенников при ввозе в Армению азербайджанских яблок. Из-за появления на рынке этой продукции в соседней стране поднялся большой шум, в дело включилась даже Служба национальной безопасности. Оказалось, что яблоки это не единственный "диверсант" на армянском рынке. По данным Национальной статистической службы РА, с 1995-го по 2016 годы объем торговли между двумя странами составил 68,3 тысячи долларов. Причем, за весь этот период Армения экспортировала товаров на сумму всего 300 долларов, остальной объем составляет импорт из Азербайджана.

Речь шла не об экспортно-импортных операциях, а о ввозе частными лицам сельскохозяйственной и прочей продукции азербайджанского происхождения либо по прямым договоренностям, либо из Грузии. Скандал тогда приобрел такие масштабы, что на некоторое время Армения прекратила импорт огурцов и помидоров из Грузии - чтобы под видом грузинских томатов в страну не прокрался "диверсант". За указанный период времени из третьих стран армянские предприниматели ввезли в страну азербайджанской продукции на 24,6 тысячи долларов. Остальной объем был закуплен невообразимыми путями непосредственно в самом Азербайджане. СМИ со ссылкой на продавцов с ереванских рынков указывали, что гранаты на протяжении многих лет привозились из Гянджи. Появлялись на прилавках также азербайджанский чеснок и азербайджанский шоколад.

По мнению армянских экспертов, на самом деле объем торговли был намного больше официально признанных 68 тысяч долларов. В Армению ввозилось значительно больше азербайджанской продукции, просто о ее происхождении никто не знал. Если бы на яблоках, ставших причиной скандалов и расследований, не было маркировки производителя, никто бы не узнал, какого они производства.

Что было ввезено из Армении за 1995-2016 годы в Азербайджан, не уточняется. 300 долларов это мелочь, видимо, поэтому никто не стал вдаваться в подробности.

Товарооборот между Арменией и Азербайджаном никогда не был сбалансированным. Азербайджан всегда поставлял в Армению больше, чем получал оттуда. В советские времена экономические отношения АзССР и АрмССР строились в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР и очень отличались от рыночных. Но и тогда Армения получала из Азербайджана намного больше, чем поставляла сама. И во времена советской торговли, и во времена нелегального ввоза азербайджанской продукции в Армению, армянский импорт был в разы меньше. Так же будет выглядеть расклад и когда будут установлены официальные отношения и товарооборот примет серьезные масштабы.

Торговля с Азербайджаном чрезвычайно важна для Армении. Теперь армянским предпринимателям не нужно изворачиваться в поисках путей ввоза азербайджанской продукции. Мир и политический диалог создали возможности торговать на легальной основе и в любых доступных масштабах. Торговое сотрудничество может послужить цементом для процесса нормализации. Как известно, исторически страны и цивилизации развивались на маршрутах торговых путей. Торговля приносила взаимные интересы и делала мир намного выгоднее войны.

На открытии XIII Глобального Бакинского форума Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы достигли мира с Арменией не только на бумаге, но и на земле. Вдоль наших границ царит спокойствие, больше не слышно перестрелок, нет ни жертв, ни потерь. Мы сняли все ограничения на транспортировку грузов в Армению из разных направлений. Мы даже начали торговлю с Арменией: был начат экспорт важных для них нефтепродуктов. Тем самым мы демонстрируем нашу приверженность миру - миру не долгосрочному, а вечному. Это наша стратегия и наша политика, и мы еще раз демонстрируем, что Азербайджан - мирная страна".