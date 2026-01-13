Торговля меняет логику отношений Азербайджан-Армения: рынок до и после

Автор: Лейла Таривердиева

Пока мир идет ко всеобщему размежеванию и конфронтации, Азербайджан продолжает формировать в своем регионе атмосферу мира и взаимодействия. Несмотря на нынешние мировые тенденции, поставившие право силы над международным правом, Баку не спешит ими воспользоваться, а стремится создать в этом уголке Евразии островок стабильности и безопасности. Стабильность и безопасность на Южном Кавказе после завершения карабахского конфликта перестали быть далекой перспективой. Достижение этих целей возможно уже сейчас, и ради этого Азербайджан пошел на беспрецедентный шаг, решив восстановить торговлю с бывшим агрессором при отсутствии мирного договора и покаяния со стороны Армении.

Торговля между Азербайджаном и Арменией сегодня - это не просто обмен товарами. Это своего рода индикатор устойчивости мирного процесса и показатель того, насколько регион готов перейти от конфликта к развитию. Если нынешние тенденции сохранятся, стоит ожидать расширения торговых отношений.

В минувшее воскресенье из Баку был отправлен третий состав с нефтепродуктами для Армении. Состав из 18 цистерн доставит в Ереван через Грузию 979 тонн автомобильного бензина марки АИ-92. Ранее, 9 января, со станции Баладжары к границе с Грузией отправился состав с 1 742 тоннами бензина марки АИ-95 и 956 тоннами дизельного топлива.

Напомним, что первая партия азербайджанского топлива была отправлена в Армению 18 декабря. В тот раз соседняя страна получила 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

Таким образом, Азербайджан пошел на восстановление своей роли в качестве главного поставщика нефтепродуктов в Армению. Это не просто жест доброй воли со стороны Баку, а стратегическое и прагматичное решение. В советское время, вплоть до начала карабахского конфликта, Армения жила за счет азербайджанских нефтепродуктов и газа. В 90-х годах эта страна оказалась в критической ситуации из-за военной агрессии против Азербайджана и оккупации его территорий. И проблемы сохраняются по сей день в связи с отсутствием средств, соответствующей инфраструктуры и т.д. В советское время существовала развитая инфраструктура для перекачки и транспортировки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. С началом конфликта и военной агрессии эти артерии, само собой, были перекрыты.

Теперь, когда конфликт завершен, появилась возможность для шагов экономического характера, которые позволят начать строить фундамент будущих отношений. Пока не подписан окончательный мир и не устранены другие препятствия к установлению государственных отношений, экономические связи могут помочь мирному процессу не остановиться. Не случайно говорят, что политику делает экономика. Там, где есть экономический интерес, он, в конце концов, трансформируется в интерес политический.

Первые реальные плоды мирного процесса между Азербайджаном и Арменией проявляются не в громких политических декларациях, а в куда более показательной сфере - в экономике. Торговля постепенно возвращается в региональную повестку.

Еще в начале ноября Азербайджан разблокировал транзит грузов для Армении через свою территорию. Но это еще не была торговля, это был только транзит. Теперь же страны вышли на уровень непосредственно двусторонней торговли.

Несмотря на устроенный оппозицией шум, на призывы к бойкоту и прочую критику, владельцы авто в Армении выстроились в очередь за азербайджанским бензином. Декабрьская партия бензина была распродана за несколько дней, о чем сообщил министр экономики РА Геворг Папоян. По его мнению, это свидетельство того, что спрос на азербайджанский бензин имеется.

Отметим, что это также показатель отсутствия общественного заказа на бойкот азербайджанской продукции, к которому призывала оппозиция.

По оценкам Минэкономики Армении, благодаря азербайджанским поставкам к концу 2026 года страна сэкономит около 16 миллиардов драмов (около 2,6 миллиона долларов). Для внутреннего рынка это означает не только финансовую выгоду, но и повышение конкуренции, снижение логистических издержек и более устойчивое снабжение.

Однако нефтепродукты - это только первый шаг. Сегодня Баку и Ереван обсуждают куда более широкий перечень товаров, в отношении которых существует взаимная заинтересованность. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стороны обмениваются предварительными списками и изучают возможности рынка. Этот процесс пока идет без лишней публичности. Самое главное, что он идет. Со стороны Армении уже обозначен ряд экспортных позиций. Согласно армянским СМИ, Армения готова поставлять в Азербайджан алюминиевую фольгу и сырье для ее производства, ферромолибден, табачную и текстильную продукцию, а также коньячное сырье. Соседняя страна может предложить и агропродукцию - помидоры, перец, розы, а также домашний скот.

Нельзя сказать, что Азербайджан особо нуждается в некоторых из указанных видах товаров, особенно в помидорах и перце. Но торговля должна носить взаимный характер, чтобы можно было говорить о сотрудничестве.

Что касается других позиций, то старшее поколение, наверняка, помнит ереванскую алюминиевую фольгу, которой были завалены бакинские магазины хозтоваров в доконфликтные годы. В советское время Армения была крупным производителем алюминия, в том числе и фольги, которая использовалась повсеместно - для упаковки продуктов питания в пищевой промышленности и быту. Канакерский алюминиевый завод в Ереване выпускал фольгу разных видов, сейчас он выкуплен российской корпорацией "Русал" и работает под названием "Русал-Арменал". Интересно, что алюминиевая фольга составляла большую часть экспорта Армении в США еще четыре года назад, пока из-за этого не разгорелся скандал. Департамент торговли, на основании жалобы от своих, американских заводов, начал разбирательство о целесообразности импорта фольги из Армении и ряда других стран. В результате Армения лишилась американского рынка. Сегодня она экспортирует свою фольгу в основном в страны Европейского союза (Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды), а также в Россию, ОАЭ и страны СНГ.

Не исключено, что в этом списке появится Азербайджан. Сама страна такую продукцию не производит, но при этом никакого дефицита фольги в наших магазинах нет. Тем не менее алюминиевая продукция является традиционной для Армении еще с советских времен, и, как всегда, утверждалось, обладала высоким качеством.

Азербайджан же имеет очевидные преимущества в сфере энергетики, нефтехимии, удобрений, а также логистики. Это позиции, которые поддерживали армянскую экономику в советское время и без которых армянская экономика тридцать лет пребывает в стагнации. Армянская промышленность всегда была завязана на азербайджанских энергоресурсах.

Как части единой советской системы, АзССР и АрмССР обменивались продукцией. Происходило это, конечно же, не на рыночной основе, а в рамках госплана. Армянская ССР поставляла в Азербайджан коньячные спирты, вино, фрукты, а Азербайджанская ССР - нефть, газ, хлопок. Армения также поставляла в Азербайджан каустическую соду, которая была важна для нефтеперерабатывающей промышленности. К сожалению, армянская сторона часто вела себя не по-братски. Нельзя не напомнить в этой связи о скандале с поставками в Азербайджан армянского ослиного мяса. В СССР планирование происходило централизованно, и при составлении рациона питания народов державы, армянское влияние в Совмине не могло не дать о себе знать. В изданной в 1963 году книге "Виды и цены продовольственных товаров в СССР" азербайджанцы были представлены как единственный народ, якобы употребляющий в пищу ослятину. В дальнейшем этот инцидент породил сомнения в качестве поставляемого из АрмССР мяса.

Времена изменились. Будем надеяться, что сегодняшние армянские производители станут исходить из законов рынка и экономических интересов, а не из националистической пропаганды, пока что ведущейся в этой стране, и вместо перца и томатов мы не увидим нечто иное. Оппозиция старается очернить начавшиеся процессы, распускаются безумные слухи, вплоть до "отравления" транзитируемого через Азербайджан российского и казахского зерна. Армянское общество стараются мотивировать не приобретать азербайджанскую продукцию, а правительство Армении обвиняют в предвыборном политическом пиаре.

Конечно, установление экономического сотрудничества с Азербайджаном играет на повышение имиджа действующих властей, но сама Армения получает от этого процесса куда больше дивидендов, чем Никол Пашинян и его команда. Ее граждане получают, например, более дешевый бензин. А после подписания окончательного мира могут быть восстановлены и построенные в советский период газопроводы. И самое главное - взаимные экономические интересы являются основой стабильности.

Кто-то может возразить, сказав, что и тридцать лет назад Армения нуждалась в торговле с Азербайджаном, однако это ее не остановило. Да, это так. Армения сама спилила сук, за который держалась, вися над пропастью. Но ситуация тогда была иной, другими были ожидания. Дело в том, что, развязывая конфликт, Армения рассчитывала, что то, что есть у Азербайджана и в чем она остро нуждается, станет ее собственностью. Вряд ли у кого-то в соседней стране сегодня сохранились подобные иллюзии.

Проявив заинтересованность в конкретных товарах армянского производства, Азербайджан показал, что запуск торговли с соседом для Баку не просто символический шаг, а решение, основанное на реальном бизнес-интересе. Армянское правительство тоже активно демонстрирует нежелание превращать экономику в инструмент политических кампаний и подчеркивает, что рынок должен быть открыт для всех участников, готовых работать без идеологических лозунгов.

Азербайджан честен в своих намерениях. Он не станет унижать торгового партнера и подсовывать ему ослиное мясо из идеологических соображений. Те армянские компании, которые отказались заливать на своих заправках азербайджанский бензин, только проиграли.