Азербайджанская нефть пугает демагогов в Ереване: где здравый смысл?

Автор: Лейла Таривердиева

Новость о возможности экспорта в Армению азербайджанских нефтепродуктов не на шутку встревожила экспертное сообщество соседней страны. Транзит зерна не был встречен столь эмоционально, потому что происхождение товара относилось к третьим странам. Перспектива же получать нефть и нефтепродукты уже непосредственно из Баку, вызывала легкую истерику. Не на официальном уровне, а на уровне экспертного сообщества и оппозиции. То есть тех, кто не отягощен ответственностью за будущее Армении и может позволить себе такую роскошь, как демагогия.

Официальные круги относятся к такой перспективе с энтузиазмом. Вице-премьер Армении Мгер Григорян подтвердил журналистам, что Азербайджан и Армения обсуждают возможность сотрудничества в поставках азербайджанского топлива. И добавил, что продолжаются обсуждения и по другим видам товаров. Спикер парламента Ален Симонян тоже считает, что между Арменией и Азербайджаном должен быть товарооборот всех видов товаров. Армения, заявил он СМИ, должна использовать все возможные альтернативы в энергопоставках и предоставить Азербайджану возможность иметь и свои интересы в экспорте нефти и нефтепродуктов через территорию Армении в Нахчыван и Турцию.

Но разумный подход истеблишмента не отмечается в экспертных кругах. Армянские эксперты встретили перспективу поставок азербайджанской нефти с сомнением и недовольством. И совсем не потому, что это может как-то повредить интересам. Вовсе нет. Но зато это может отвечать интересам Азербайджана, а этого никак нельзя допустить.

Экономист Ашот Тавадян перепугал читателей издания, которому прокомментировал вопрос азербайджанской нефти, заявив, что в этой сделке велик политический фактор, а еще она не вписывается ни в какую экономическую логику. Тавадян считает, что в сделке гораздо более заинтересована азербайджанская сторона, которая хочет усилить зависимость Армении от Азербайджана. На замечание журналиста о том, что энергетический рынок Армении монополизирован и диверсификация поставок может положительно повлиять на цены, экономист Тавадян гордо заявил, что "это уже другая проблема, и решаться она должна совсем иными способами, а не за счет импорта нефтепродуктов из Азербайджана".

Политической акцией предстоящую сделку считает и эксперт по вопросам энергетической безопасности Ваге Давтян. Но этот эксперт пошел еще дальше, заявив, что подобные шаги вписываются в общий курс Азербайджана и ЕС на снижение роли России на Южном Кавказе. По его мнению, Азербайджан хочет показать Западу, что готов к разблокировке коммуникаций, что ему важно для укрепления своей ключевой роли в Среднем коридоре, который призван обходить Россию. А Армения выступает лишь одним из элементов, объектом формирующейся архитектуры. Тем не менее, армянский эксперт уверен, что усилить свое энергетическое влияние на Армению у Азербайджана не получится, так как у него самого недостаточно нефтеперерабатывающих мощностей. И вообще, еще неизвестно, в какой мере Россия позволит навредить своим интересам на армянском энергетическом рынке. И так далее.

Армянские эксперты паникуют по поводу ситуации, которая еще не сложилась. И страхи совершенно напрасны. Азербайджан не строит никаких планов на ограниченный и слабый с точки зрения платежеспособности армянский рынок. Эксперты, уверенные, что проблему диверсификации Армения может решить "другим путем", забывают, что многие десятилетия Армения зависела от азербайджанской нефти и газа, и в советское время пользовалась всеми преференциями, часто получая нефть и нефтепродукты бесплатно. Даже Сталин как-то не сдержал эмоций: "Я узнал, что Грузия и Армения получают, оказывается, нефтяные продукты из Азербайджана безвозмездно - случай немыслимый".

Думается, в Армении вряд ли помнят об этом, как и о том, что первый газ в эту страну поступил в 1960 году именно из Азербайджана. Армения всегда поддерживалась и спасалась за счет азербайджанских энергоресурсов, и пока это было возможно, у нее не было никаких проблем. Проблемы начались, когда она сама перерезала карабахским конфликтом эту "пуповину". С началом военной агрессии все трубопроводы были перекрыты, так как ресурс добрососедства был исчерпан. После этого армянская сторона не получила ни канистры бензина и ни кубометра газа. В 90-х Армения пребывала в остром энергетическом кризисе, фактически во тьме, пока в 2003 году не начались поставки российского газа, а в 2009-м - иранского.

Несколько лет назад в Армении строили планы превратиться в региональный центр нефтепереработки и избавиться от зависимости. С конца нулевых Ереван и Тегеран начали обсуждать строительство НПЗ на границе в Мегри. Но дальше пустых заявлений чиновников дело не пошло. Строительство НПЗ это очень дорогостоящий проект, у Армении не было денег, а у Ирана - резона вкладываться в бессмысленное предприятие. Бессмысленное, потому что у Армении нет своей нефти для переработки и пришлось бы строить нефтепровод, что требовало больших затрат. Вариант прокачки иранской нефти через газопровод тоже отпал, так как грозил оставить армянские электростанции без топлива. Мешал также фактор наличия санкций против Ирана. Европейцы, на которых делался расчет, могли отказаться покупать бензин, произведенный из иранской нефти. Одним словом, затея избавиться от зависимости не удалась.

Армения всегда была зависима от других. Ей не привыкать.

Кстати, ситуацию с НПЗ комментировал СМИ в 2020 году тот же самый Ваге Давтян. Тогда вопрос НПЗ снова оказался на повестке, и эксперт предупреждал, что это может не понравиться Соединенным Штатам. А сегодня фактор санкций и потенциального недовольства Белого дома расширением энергетического сотрудничества Армении с Ираном обостряется еще больше. По причине сложной геополитической обстановки и еще потому, что США вступают в Армению сами. Как демагоги предлагают диверсифицировать поставки, исключив из них Азербайджан? Любые другие варианты обойдутся в разы дороже и могут натолкнуться на недовольство нового партнера Армении.

Единственным источником диверсификации могут быть только энергоресурсы Азербайджана. Конечно, Баку преследует политические интересы. Любая добывающая страна вкладывает в свои сделки и политический интерес, если она субъектна и независима в принятии решений. Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор тоже строились не только в расчете на экономический эффект. Содействуя энергетической безопасности Европы, Азербайджан укрепил свои политические позиции, расширил круг друзей и партнеров.

Выступая в апреле прошлого года на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения по примеру Грузии может быть получателем азербайджанского газа. Для нее это будет выгодно, учитывая льготную цену на газ, поставляемый Грузии. "И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество", - сказал глава государства.

В Ереване сразу ухватились за эту мысль. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана. По его мнению, будет хорошо, если Армения станет покупать азербайджанский газ.

Как видим, в правительстве РА более объективно воспринимают реалии, чем в экспертных кругах.

В отличие от нефти и нефтепродуктов, которые доставлялись в Армению по железной дороге, для газопоставок были построены газопроводы. Они тянулись от каспийского побережья до границ Армении, через бывшую НКАО. В то время, как многие районы Азербайджанской ССР не были газифицированы, армянские дома грелись за счет азербайджанского газа. Однако альтруизм советских времен остался в прошлом. Он был вынужденным и навязанным. То, что наши энергоресурсы грели и освещали армян, приводили в движение их транспорт, часто безвозмездно, рассматривалось как нечто само собой разумеющееся и даже некое обязательство Азербайджана.

Если Баку согласится экспортировать в Армению нефть, газ или бензин, он не будет стараться поставить соседа на колени. Грузия ничуть не пострадала от того, что во многих вопросах зависит от Азербайджана. Сейчас Армения тоже может рассчитывать на какие-то льготы, но теперь уже в обмен на что-то существенное, а не на большое человеческое спасибо.

Впрочем, большого человеческого спасибо от армянской стороны в Баку тоже никогда не слышали.