CENTCOM заявил о гибели двух военнослужащих США в Сирии

CENTCOM сообщило о гибели двух военнослужащих США в результате нападения ИГИЛ в Сирии, передает Day.Az.

"13 декабря в результате засады, устроенной одиночным боевиком ИГИЛ в Сирии, погибли двое американских военнослужащих и один американский гражданский", - говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

Также отмечается, что еще трое военных получили ранения, боевик был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что совместные силы Сирии и США атакованы в районе Пальмиры.