Ужасы ночного Еревана: как зомби-сепаратисты добивают Армению

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Вслед за играми в "парламент", "президента" и "конституцию" окопавшиеся в Ереване карабахские сепаратисты придумали новое развлечение. По ночам кучки нездоровых на голову элементов бегают по столице, вывешивают то тут, то там тетрисную тряпку времен сепаратистского режима, фотографируют и выставляют в соцсети.

Утверждается, что эта ночная возня призвана показать, что армяне, мол, не забыли "арцаха". Устроители акции призывают таким образом "не молчать и не допускать забвения или переосмысления исторических реалий".

То, что тряпки развешиваются и фотографируются по ночам, говорит о том, что никакого отношения к широкой общественности акция не имеет. Мы даже не сомневаемся, что так называемый флаг после пиар-фото снимается и убирается в карман. Затем провокаторы перемещаются в другое место и делают там еще одно эффектное видео для Инстаграма или Телеграма. Ереван - город небольшой, и за ночь так можно успеть "пометить" половину столицы. Эти провокации устраиваются, прежде всего, против действующих властей Армении, а также в знак протеста против мирного процесса. Реваншисты, принявшие под крылышко сепаратистов, используют последних в собственных интересах так же, как в свое время идеологи "миацума" использовали шуртвацев для аннексии азербайджанских территорий. Бывшим жителям Карабаха обещают возвращение с оркестром и салютами, хотя прекрасно знают, что этого не будет. Возбуждать народ тетрисными тряпками легко. А слабо побегать с этим куском разрисованной материи днем? Или "народная память" пробуждается только по ночам? Ага, наверное, устроители провокации зомби и боятся дневного света.

Но мы подозреваем, что боятся они не дневного света, а полиции. Такие представления сегодня в Армении не в почете у властей, и дешевая "партизанщина" - это все, что сепаратисты могут себе позволить. Сепаратистская символика и терминология не приветствуются, а порой могут привести к плачевному финалу. Как привели, например, телеканал ReOpen Media. Ведущая телеканала во время телемоста с Real TV гордо жонглировала несуществующим термином "арцах" и была в этом так настойчива, что вскоре после эфира канал закрылся.

Наверняка, бегающие по ночам по Еревану с тряпкой сепаратистов недоумки чувствуют себя героями. Но мы бы посоветовали им уже сейчас начать думать над тем, куда побегут, если в случае победы на выборах реваншистов мирный процесс даст обратный ход. Реваншисты в случае новой войны побегут из Армении первыми, и дурачкам, играющим в героев, может не остаться места в автобусе.