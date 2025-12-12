США заплатят $5 млн за эту информацию

Власти США объявили о выплате вознаграждения в размере $5 млн за предоставление информации, способствующей задержанию предводителя эквадорской преступной группировки "Лос Чонерос" Франциско Мануэля Бермудеса Кагуа, известного как "Чуррон".

"США объявляют о выплате вознаграждения в размере до $5 млн <...> за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Франциско Мануэля Бермудеса Кагуа", - говорится в сообщении госдепа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чуррон" обвиняется в руководстве деятельностью банды по контрабанде наркотиков и оружия. Кроме того, в июне ему и его соучастникам были предъявлены обвинения в Нью-Йорке в сговоре с целью ввоза и распространения кокаина, а также хранении огнестрельного оружия для поддержки незаконного оборота наркотиков. В настоящее время "Чуррон" находится в бегах и скрывается от правосудия.

По данным Госдепартамента, "Лос Чонерос" является одной из самых жестоких преступных организаций в Эквадоре, имеющей связи с картелем "Синалоа" и контролирующей ключевые маршруты поставок кокаина в стране. В сентябре 2025 года Госдеп США внес группировку в списки террористических организаций, а правительство Эквадора также признало ее террористической в январе 2024 года.

Подчеркивается, что данное предложение о вознаграждении выпущено при сотрудничестве с правительством Эквадора.