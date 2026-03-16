Израиль нанес серию крупномасштабных ударов по Тегерану

Израильская армия совершила серию крупномасштабных атак в столице Ирана - Тегеране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

После ударов по Бейруту Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию масштабных ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране.

В заявлении израильской стороны отмечается, что удары были направлены по ряду инфраструктурных объектов в иранской столице.

В заявлении говорится, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении израильской территории. Системы противоракетной обороны работают для их перехвата.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.