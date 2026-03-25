Иран объявил о новой волне операции против Израиля

Иран заявил о проведении 80-й с начала эскалации волны ракетных ударов по территории Израиля, а также по американским военным базам в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР подчеркнули, что среди целей - "места сбора сил на севере" Израиля, которые, по их утверждению, будут подвергнуты массированным атакам с применением ракет и беспилотников.