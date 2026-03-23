OpenAI готовит «суперприложение» для ПК

OpenAI намерена объединить три своих десктопных инструмента в единую платформу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, об этом сообщает The Verge.

Под одной крышей окажутся чат-бот ChatGPT, среда для работы с кодом Codex и браузер Atlas - последний представляет собой обычный интернет-браузер, но со встроенным ИИ-ассистентом на каждой странице.

Причина такого шага вовсе не маркетинг, а внутренняя проблема. За последний год компания активно запускала отдельные приложения: Codex вышел как самостоятельный инструмент для разработчиков, Atlas позиционировался как браузер нового поколения. В итоге пользователь, который хочет и писать код, и искать информацию, и общаться с ИИ, вынужден переключаться между несколькими приложениями. Это неудобно и замедляет работу - что, собственно, и признало руководство компании.

Куратором проекта назначили Фиджи Симо - исполнительного директора по приложениям. До OpenAI она руководила Instacart и известна жестким фокусом на продуктовую дисциплину. Именно она инициировала внутреннее совещание, где прямо назвала распыленность ресурсов главной проблемой компании. Организационную перестройку под новое приложение возглавит президент OpenAI Грег Брокман.

Отдельного внимания заслуживает Codex, так как это не просто текстовый редактор с подсказками, он умеет писать, тестировать и отлаживать код в режиме диалога. По сути, это конкурент Claude Code от Anthropic, который в последние месяцы резко набрал популярность среди разработчиков. OpenAI делает ставку именно на этот сегмент: несколькими днями ранее компания также представила GPT-5.4 mini и nano - модели, ориентированные на быструю работу с кодом в корпоративной среде.

Теперь для обычного юзера на практике место трех иконок будет одна. Браузер, кодинг-среда и чат будут работать в едином контексте: ИИ сможет видеть, что вы изучали в браузере, как пишете код, и на основе этого давать релевантные подсказки в чате. Аналитики называют это гиперперсонализацией - когда система знает о вас достаточно, чтобы не переспрашивать лишний раз.

Мобильная версия ChatGPT при этом не изменится, суперприложение касается только десктопа. Судьба других продуктов, например, генератора видео Sora, пока неизвестна, и в анонсе их не упоминали. На фоне роста Anthropic и давления со стороны Google Gemini, OpenAI фактически делает ставку на глубину, а не на масштабирование. Меньше продуктов, больше интеграции - логика, которую технологический рынок уже видел у Apple и Microsoft.