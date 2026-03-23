Власти Китая пошли на экстренную меру из-за топливного кризиса

Власти Китая объявили о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость одной тонны бензина с 24 марта вырастет на 1 160 юаней (около $168), а дизельного топлива - на 1 115 юаней (около $161). После соответствующей корректировки в зависимости от региона тонна бензина будет стоить от 10 415 до 10 855 юаней (от $1 509 до $1 573), а цена на дизельное топливо составит от 9 460 до 9 800 юаней (от $1 371 до $1 420).

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются. Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Предыдущая корректировка цен в сторону повышения проводилась 10 марта.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.