В Баку и Абшеронском районе пройдут учебные полеты БПЛА

В направлениях города Баку и Абшеронского района будут проведены учебно-тренировочные полеты.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство обороны Азербайджана.

"В соответствии с планом подготовки на 2026 год, 23 марта примерно в 16:00 будут осуществлены учебно-тренировочные полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС Азербайджана в направлениях города Баку и Абшеронского района.

В связи с активностью БПЛА в небе призываем население не поддаваться панике и доводим до сведения, что для беспокойства нет никаких оснований", - говорится в информации ведомства.