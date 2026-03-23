https://news.day.az/politics/1823911.html В Баку и Абшеронском районе пройдут учебные полеты БПЛА В направлениях города Баку и Абшеронского района будут проведены учебно-тренировочные полеты. Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство обороны Азербайджана.
В Баку и Абшеронском районе пройдут учебные полеты БПЛА
В направлениях города Баку и Абшеронского района будут проведены учебно-тренировочные полеты.
Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство обороны Азербайджана.
"В соответствии с планом подготовки на 2026 год, 23 марта примерно в 16:00 будут осуществлены учебно-тренировочные полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС Азербайджана в направлениях города Баку и Абшеронского района.
В связи с активностью БПЛА в небе призываем население не поддаваться панике и доводим до сведения, что для беспокойства нет никаких оснований", - говорится в информации ведомства.
