В Узбекистане произошло землетрясение

В Узбекистане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Подземные толчки произошли 26 марта в 04:24 по местному времени. Эпицентр находился в Пешкунском районе Бухарской области, очаг залегал на глубине 15 километров.

В самом районе сила толчков составила около 3 баллов.