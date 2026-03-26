В Узбекистане произошло землетрясение В Узбекистане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7. Об этом передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ. Подземные толчки произошли 26 марта в 04:24 по местному времени. Эпицентр находился в Пешкунском районе Бухарской области, очаг залегал на глубине 15 километров. В самом районе сила толчков составила около 3 баллов.
