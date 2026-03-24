Эти автомобили в Азербайджане выросли в цене - причины - ВИДЕО
В Азербайджане зафиксирован резкий рост цен на подержанные гибридные автомобили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, если ранее автомобили японского производства на сайтах объявлений предлагались в пределах 7-8 тысяч манатов, то сейчас их стоимость превышает 12 тысяч манатов.
По словам председателя Ассоциации автомобильных дилеров Эйюба Алиева, рост цен связан с отменой ряда льгот, ранее действовавших для экологически чистых автомобилей.
В то же время он отметил, что с учетом резкого снижения цен в прошлом году текущую ситуацию можно рассматривать не столько как подорожание, сколько как возвращение к прежнему уровню.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент в этом сегменте наблюдается заметный рост цен.
По его словам, спрос на такие автомобили вновь увеличился, однако теперь они чаще приобретаются не для такси, а для курьерских служб и нужд частных компаний.
Побробнее - в репортаже:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре