Трамп может объявить о прекращении огня с Ираном уже 28 марта

США могут объявить о перемирии с Ираном в ближайшую субботу, даже если финальные точки в переговорах еще не будут поставлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильский 12-й канал, администрация Дональда Трампа готовит почву для масштабного дипломатического шага.

В Израиле считают вероятность подписания детального договора сейчас крайне низкой. Однако шансы на достижение общего "рамочного" соглашения оцениваются как высокие.

США якобы готовы объявить о прекращении огня, не дожидаясь окончательных и однозначных договоренностей по всем пунктам.

Напомним, что на данный момент обсуждается американский план из 15 пунктов, который включает вопросы санкций и ядерной программы. Иран официально отрицает факт прямых переговоров, называя подобные сообщения "психологической операцией".