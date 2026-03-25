Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 0,05 доллара США, или на 0,04% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 116 долларов США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,59 доллара, или на 0,53%, и составила 110,38 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,04 доллара, или на 1,30%, и составила 80,95 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,09 доллара, или на 1%, и составила 111,14 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.