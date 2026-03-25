Иракские силы ударили по базе США в Багдаде

"Исламское сопротивление" в Ираке атаковало FPV-дронами американскую военную базу в Багдаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате были поражены радар Sentinel и вертолет UH-60.