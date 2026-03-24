https://news.day.az/world/1823977.html Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем завод в Техасе - ВИДЕО На нефтеперерабатывающем заводе Valero в американском штате Техас произошел взрыв. Об этом 23 марта сообщило издание Port Arthur News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Спасатели прибыли на предприятие Valero в Порт-Артуре после сообщения о взрыве, в результате которого в небо поднялся густой черный дым", - говорится в публикации.
Жителям западного Порт-Артура рекомендовали укрыться и не выходить на улицу.
По словам местного шерифа, скорее всего, взрыв был вызван неполадками в промышленном обогревателе. Информации о пострадавших не поступало.
