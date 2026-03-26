Гумпомощь из России доставлена на станцию "Гарадаг" для отправки в Иран

Грузовой поезд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг" ОАО "Азербайджанские железные дороги".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, общий вес груза, в основном состоящего из лекарственных средств, превышает 300 тонн. Планируется, что дальнейшая доставка до пункта назначения на территории Ирана будет осуществлена автотранспортом.

Напомним, что 12 марта МЧС России направило через Азербайджан в Иран гуманитарный груз весом более 13 тонн, состоящий из медикаментов и медицинских принадлежностей.

11 марта Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

