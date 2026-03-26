Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Бангладеш

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Народной Республики Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Народной Республики Бангладеш - Дня Независимости.

Дружественные отношения между Азербайджаном и Бангладеш имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие двусторонних связей, расширение сотрудничества в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бангладеш - мира, спокойствия и благополучия".