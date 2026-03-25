В Азербайджане 5 дней подряд будут нерабочими

В мае в Азербайджане пять дней подряд будут нерабочими.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, 27-28 мая приходятся на праздник Гурбан байрамы.

Кроме того, 28 мая в стране будет отмечаться День независимости.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса, в случае совпадения праздничных дней устанавливается дополнительный выходной, поэтому 29 мая также будет нерабочим днем.

30 и 31 мая приходятся на субботу и воскресенье.

Таким образом, для работников с пятидневной рабочей неделей период с 27 по 31 мая будет нерабочим.