Западным энергогигантам спрогнозировали серьезные потери

Западные энергогиганты недосчитаются миллиардов долларов прибыли из-за массовых ракетных ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры Катара. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

С ущербом, в частности, столкнется британская нефтегазовая компания Shell, для которой поврежденный катарский СПГ-завод Pearl был одним из самых прибыльных активов. Восстановление одной из производственных линий предприятия, по оценке экспертов, займет как минимум год.

Еще одним пострадавшим в результате эскалации на Ближнем Востоке, отмечают аналитики, окажется американская компания ExxonMobil. Из-за масштабных повреждений катарской газовой инфраструктуры этот энергогигант будет терять ежегодно порядка пяти миллиардов долларов выручки. На починку поврежденных объектов может уйти до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что Иран пригрозил заминировать Персидский залив.