Иран пригрозил заминировать Персидский залив

Тегеран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае наземной операции США на побережье страны или на островах, приводит Fars заявление Совета обороны Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Любые попытки врага атаковать иранские берега или острова приведут к тому, что, согласно обычной военной практике, все проходы и транспортные линии в Персидском заливе и на побережье будут заминированы различными морскими минами, включая плавающие мины", - говорится в публикации.

Единственный путь прохождения через Ормузский пролив для нейтральных стран - согласование транзита с Тегераном, заявили в ведомстве. Совет обороны Ирана также заявил о своей "приверженности решительному и разрушительному ответу на любые посягательства".

После начала конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе - одной из главных мировых нефтяных артерий мира - практически остановилось. Через этот морской путь проходит до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. Некоторые корабли при попытке пройти через него были атакованы иранскими военными.