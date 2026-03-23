https://news.day.az/politics/1823952.html
Азербайджан вновь призвал Иран завершить расследование атаки дронами по Нахчывану
23 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе беседы стороны обсудили региональную ситуацию. Министры обменялись мнениями о возможных мерах по прекращению военной эскалации в регионе и подчеркнули важность обеспечения безопасности в Каспийском море.
Джейхун Байрамов также отметил ожидания по завершению расследования атаки дронами с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.
Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре