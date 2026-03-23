Азербайджан вновь призвал Иран завершить расследование атаки дронами по Нахчывану

23 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили региональную ситуацию. Министры обменялись мнениями о возможных мерах по прекращению военной эскалации в регионе и подчеркнули важность обеспечения безопасности в Каспийском море.

Джейхун Байрамов также отметил ожидания по завершению расследования атаки дронами с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.