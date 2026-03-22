В американских аэропортах царит хаос на фоне частичного шатдауна.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Белого дома в социальной сети X.

"Более 400 сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA) уволились, потеряно $2,5 млрд. В аэропортах царит хаос, американцы оказались в эпицентре событий. Все из-за политических игр демократов", - говорится в публикации.

Отмтеим, что шатдаун - это временная приостановка деятельности правительства США, возникающая, когда Конгресс не утверждает бюджет вовремя. Это приводит к прекращению финансирования госучреждений, из-за чего сотрудники вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск или работать без зарплаты до принятия нового бюджета.