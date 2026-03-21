США уже победили - Трамп об операции против Ирана
США уже победили в операции против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.
"Думаю, мы уже победили. Я не хочу заключать перемирие. Перемирие не заключают, когда ты буквально уничтожаешь другую сторону", - сказал он.
Ранее Трамп призвал НАТО поддержать американскую операцию по открытию Ормузского пролива.
