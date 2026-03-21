США уже победили в операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

"Думаю, мы уже победили. Я не хочу заключать перемирие. Перемирие не заключают, когда ты буквально уничтожаешь другую сторону", - сказал он. 

Ранее Трамп призвал НАТО поддержать американскую операцию по открытию Ормузского пролива.