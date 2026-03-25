Apple выпустила обновление для большинства моделей AirPods

Компания Apple выпустила обновление прошивки для наушников AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors, отметив появление новой версии ПО.

Прошивка получила номер 8B39 и заменила предыдущие сборки: 8B34 для AirPods Pro 3, 8B28 для AirPods Pro 2 и 8B21 для AirPods 4. Официального описания изменений Apple не предоставила.

Как отмечают авторы MacRumors, такие обновления обычно включают исправления ошибок и улучшения производительности.

Для установки прошивки необходимо, чтобы наушники находились рядом с iPhone, iPad или Mac и были подключены по Bluetooth. Устройство должно быть подключено к Wi‑Fi, а сами AirPods помещены в зарядный кейс, подключенный к питанию. Обновление устанавливается автоматически, обычно в течение около 30 минут.