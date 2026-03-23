Председатель КНР направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны. От имени Правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам, Правительству и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.

Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. В течение последних лет укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество во всех областях. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.